“Mi madre lo ama”: le regaló a su mamá un oso de peluche en el que escucha la voz de su hijo fallecido al apretarlo

La muerte de Sean Tanner dejó devastada a toda su familia. El joven policía de 21 años falleció por causas no aclaradas el paso octubre y por eso esta Navidad iba a ser muy distinta para todos los que lo querían.

Brittany, su hermana, no quería dejar pasar estas fechas y se le ocurrió hacerle un regalo a su madre que nunca olvidará.

La joven le obsequió un oso de peluche vestido como policía. Sin embargo esto no era lo mejor, ya que al apretarlo, su mamá puede escuchar la voz de Sean.

La joven subió el video a Twitter y pronto se viralizó emocionando a millones de personas.

En las imágenes se puede ver como la madre de Sean se quiebra apenas ve el peluche y luego comienza a llorar tras escuchar a su hijo.

My little brother died in the beginning of October, for Christmas I got my parents a build a bear in a police uniform (he was a cop) with his voice❤️💔 pic.twitter.com/KRzXPImhAB

— ✨𝓑𝓻𝓲𝓽𝓽𝓪𝓷𝔂✨ (@britmgarcia) December 24, 2018