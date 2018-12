Esto es lo más raro que verás hoy: por qué un grupo de sapos “cabalga” sobre una pitón en medio de una tormenta

Una gigantesca tormenta en Kununurra en el extremo norte de Australia tenía muy preocupados a Paul y Anne Mock.

El matrimonio tiene una finca en dicho lugar y decidieron salir en un momento en que amainó la tormenta para revisar como se encontraba una presa cercana.

Cuando llegaron cerca del lugar se encontraron con una escena más que extraña y que incluso muchos consideran perturbadora.

Los Mock observaron una pitón de unos 3,5 metros que trataba de escapar del agua y sobre ella había 10 sapos de caña.

“Estaba tan llena que había inundado las madrigueras alrededor de la orilla y todos estaban sentados sobre el pasto, miles de ellos”, señalaron a The Guardian.

La pareja dijo que la pitón se movía “a toda velocidad” sobre el césped y con su carga “colgando”.

Andrew Mock, hermano de Paul, publicó la foto en su cuenta de Twitter y esta se viralizó a las pocas horas.

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out – hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5

— Andrew Mock (@MrMeMock) December 30, 2018