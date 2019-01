¿El golpe más letal en la WWE? Seth Rollins aplica su movimiento final y Dean Ambrose queda tendido en el ring hasta que se fue el público

Una de las rivalidades más importantes de la WWE en estos momentos se da entre los dos ex amigos Seth Rollins y Dean Ambrose, luego que este último traicionara al primero y luego le arrebatara el cinturón convirtiéndose en el campeón intercontinental.

Por lo mismo, tal como aconteció en el live event de Chile, ambos se han convertido en la pelea estelar de los shows de Raw en vivo y así ocurrió en la presentación del domingo en la noche en la localidad estadounidense de Fort Myers.

Allí el "arquitecto" se quedó con la victoria tras aplicar su movimiento final a Ambrose, una Curb Stomp. Lo llamativo es que el "lunático" vendió tan bien el golpe que se quedó tendido por más de 15 minutos en el ring. Incluso, la gente abandonó el recinto y los trabajadores estaban retirando la lona, mientras el luchador seguía en el suelo.

El registro rápidamente se convirtió en viral, siendo compartidas tanto las imágenes de la secuencia como el video en donde se ve a Rollins golpeando a su ex amigo de The Shield y la espectacular forma en que este último recibió el golpe.

#DeanAmbrose overselling the curb stomp is the greatest thing you'll see all week 😂😂 pic.twitter.com/9ePtqD31p8

— D.C. (@DarrenConnolly_) January 7, 2019