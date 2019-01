Acusa que en Metro las Bip! de Dragon Ball Z estaban agotadas pero supuesta funcionaria las vende por internet

El cielo resplandecía alrededor de la estación San Pablo de la Línea 5 para Claudio Murua (42) quien ayer intentó comprar una de las populares tarjeta Bip! edición Dragon Ball Z. Sin embargo, en la boletería le dijeron que estaban agotadas. Sintió una pena tan grande, como si un volcán hiciera una erupción.

Por eso, como cualquier humano se puso a ver celulares hasta que se encontró que en Facebook, en la parte de Marketplace, estaban vendiendo las mismas unidades que él andaba buscando.

"Le hice click para saber el valor y me indica que valía $4.990. Y voy mirando que la persona que la vendía era una niña que en el detalle indicaba que se debían retirar en la estación San Pablo", indicó a Publimetro Murua.

Reclamó pero no fue escuchado

Captura de pantalla

"Me molesté, así que fui a hablar con el jefe de la Estación. Me dijo que podía ser un particular. Le mostré las fotos, porque en la descripción de su bio, la mujer dice claramente que ella trabaja en el Metro. Le reclamé pero él no me 'infló' mucho, porque según él, los reclamos por voz no los pescan mucho, que era mejor que lo hiciera por internet", indicó.

Eso a él le molestó y sacó una captura de pantalla de la situación. Ahí, en la foto que tiene en su poder, se puede ver el mensaje publicado por una persona, de iniciales G. K., que tiene a la venta una "tarjeta bit Dragon Ball Z edición limitada con carga $750 inicial incluida”, la misma que le habían indicado que estaba agotada.

¿Lo peor? El precio es de $4.990 mientras que en las estaciones se vendía a sólo $1.550.

Extraña situación

"Si fuera un particular el que las vende, ningún problema. Ahí sabría que un privado la compró para hacer negocios. Pero me parece extraño la cantidad de tarjetas que muestran en la fotografía: ahí por lo menos hay varias decenas de tarjetas, quizás cien o más. Lo extraño es que ella tiene en su perfil que trabaja en el Metro y las entrega ahí", agregó molesto Murua.

Consultados al respecto, Metro de Santiago indicó que "tomó conocimiento respecto de este caso; se activaron los protocolos a través de la empresa contratista, la cual está realizando una investigación sobre el tema. Una vez que se entreguen los resultados de la misma, se tomarán las medidas que correspondan”.

Publimetro intentó contactarse con la persona que puso el aviso, pero no fue posible dar con ella.

Por último, cabe mencionar que la estatal ya anunció la reposición de 8 mil tarjetas más, luego que las primeras 100 mil se agotaran sólo en horas.