Caos total dentro de crucero: brote de potente virus gastrointestinal provocó que al menos 270 personas se infectaran

Jornadas de terror fueron las vividas a bordo del crucero Oasis Of The Seas. Con miles de personas en su interior, debió interrumpir su itinerario pues 277 pasajeros contrajeron el mismo virus, provocando caos por la inminente proliferación de esta “pandemia”.

Se trató de un brote de norovirus. Esta enfermedad es muy común en hospitales, cárceles, escuelas o cruceros. Su facilidad de contagio es tan alta, que hasta las personas con mejor salud sucumben ante él.

Virus al interior del Oasis of the sea

Nada peor que te den vómitos y diarreas durante tus vacaciones. Aquello le ocurrió a casi tres centenas de pasajeros, quienes aprovecharon sus redes sociales para relatar la situación.

Los comentarios más repetidos fueron los que narraban “un caos total” abordo del crucero durante los días en que se propagaba la enfermedad. Más o menos, cuando este llegaba a Jamaica.

"Hoy es mi cumpleaños, y estábamos muy emocionados de ir a disfrutar de Jamaica. Por supuesto, todos estamos atrapados en el barco, ya que algunas personas tienen norovirus", escribió una viajera."Un infierno en el Oasis Of The Seas. Me tomé una semana libre del trabajo para navegar en un barco durante 6 días", decía otro.

Finalmente, se decidió que la embarcación volverá a Puerto Cañaveral, Florida, este sábado. O en otras palabras, sólo un día antes de lo previsto. Y cómo no, los afectados tendrán su debido reembolso.

La capacidad máxima del Oasis of the sea es de unos 6 mil pasajeros y 2 mil tripulantes. Para evitar próximos contagios, el busque será limpiado de punta a punta y desinfectado, prometió la empresa Royal Caribbean.