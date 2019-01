Pagaron más de un millón de pesos por los pasajes: familia voló sentada en el piso de un avión ya que sus asientos no existían

Una familia británica debió volar desde la ciudad española de Menorca hasta Birmingham en Reino Unido sentados en el suelo del avión debido a que los asientos donde iban ubicados no existían.

Según reveló Paula Taylor, la madre del mencionado clan, compraron tres pasajes para ella, su esposo y su hija de 10 años. Sin embargo, al subir a la nave vieron que los números de sus ubicaciones existían, pero en vez de asientos solamente estaba el piso.

La mujer relató al programa de BBC "Rip Off Britain" que apenas se dieron cuenta de la situación "nos miramos el uno al otro como diciendo: '¿a dónde se han ido nuestros asientos?"".

La pequeña fue ubicada en el único asiento que tenía libre el avión, mientras que ella con su cónyuge fueron sentados en los asientos de dos auxiliares de vuelo. El problema fue que apenas la nave despegó, los sacaron del lugar ya que impedían las labores de los tripulantes.

Así que pese a desembolsar 1.670 dólares por los tickets, poco más de 1,1 millones de pesos chilenos, no les quedó otra que ir sentados en el suelo. Incluso se sacaron una foto para tenerla como prueba.

Family Was Forced To Sit On The FLOOR For Their Two-Hour TUI Flight After Discovering Their Seats Didn’t Exist After Boarding The Plane From Menorcahttps://t.co/Y4aAnoFiRC pic.twitter.com/dJEBjl2ChC

— News Break World (@NewsBreakWorld1) January 14, 2019