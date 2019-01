"Baby shark": la verdadera historia detrás del viral que arrasa en Chile y en todo el mundo

"Baby Shark, do do do do do do do do". Muchas personas en todo el mundo están pegados con esa canción y no es para menos, ya que es bastante pegadiza.

Dos niños, tiburones y muchos colores aparecen en el video del tema que pese a existir hace unos años, en estos momentos está viviendo su momento de mayor gloria, alcanzando incluso posiciones dentro de los ranking musicales.

Por ejemplo, apareció en el lugar 32 del Billboard Hot 100, la lista de los cien singles más vendidos en Estados Unidos y que supera por ejemplo a artistas como Miley Cyrus, Camila Cabello, Ariana Grande, Anuel y Nicki Minaj.

Pero cómo decíamos anteriormente, el tema no es actual, así que vamos a su nacimiento.

¿De dónde salió?

Shawnee Lamb y Robin Davies son dos educadores estadounidenses que en la década del '90 escribieron la canción, la cual empezó a popularizarse en guarderías y jardines infantiles.

Sin embargo, su fama llegó el 2007 cuando la alemana Alexandra Müller subió un video a YouTube en donde ella cantaba "Baby Shark" en una versión más bailable y que se tituló "Kleiner Hai". Y fue tanto su éxito que la mujer logró un contrato discográfico y el sencillo llegó al lugar 25 en los rankings germanos. Incluso, hasta hoy es un tema que suena bastante en el país europeo.

Eso sí, dicha versión es más oscura que la conocida por todos, ya que en ella el tiburón se come a un bañista.

Pero la verdadera locura apareció el 2015 cuando la empresa surcoreana Pinkfong sacó la versión que todos conocemos. La firma, especializada en entretenimiento infantil, logró posicionar la canción en todo el planeta, logrando en la actualidad su momento de mayor gloria.

Esto debido en gran parte al fin de la Navidad ya que permitió que decenas de villancicos desaparecieron de los listados, lo que llevó al ingreso con todo de "Baby Shark".

Y el video en tanto ya ha superado los 2 mil millones de reproducciones siendo uno de los más exitosos de la historia de YouTube. Allí, dos niños aparecen haciendo una coreografía, que miles de personas ahora imitan en todo el planeta.

Y existen más números para demostrar el éxito del tema. Según Nielsen Music, la canción fue escuchada más de 20.8 millones de veces la semana pasada en Estados Unidos. Mientras que supera las 50 millones de reproducciones en Spotify.

Así que si usted está pegado con "Baby Shark", vaya cantándola tranquilamente en el Metro, la micro o la calle. Y sin vergüenza, porque ya son muchos los que están tarareando el "Baby Shark, do do do do do do do do".