Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 14 al 20 de enero

…Amigos esta es una semana energéticamente contradictoria, donde habrá mucho movimiento de vibraciones opuestas, será importante mantener calma ante imprevistos que nos podrán sorprender algunos gratamente, y otros que hubiéramos querido no se dieran, sin embargo sabemos que la vida es así, a veces tan extraña, tan llena de situaciones extremas donde podemos pasar del amor al odio, del placer al dolor, y lo único que nos resta es seguir por uno y por los que confían en nosotros, con una Luna que va creciendo hasta culminar este domingo 20 con el inicio, el lunes 21, de la Luna Llena, pero veo una Luna que esencialmente contradictoria, con noticias positivas y negativas, con aguas que van creciendo durante esta semana para terminar dando sorpresas iniciando la semana del 21, bueno será prevenir y/o cuidarse mucho si pensamos en situaciones asociadas al agua, la precaución evita tragedias, iniciando este período con un número 14 que me habla de cambios en el aspecto material, pero que debemos tener cuidado de no descuidar los afectos, para terminar la semana con un número 20 que también nos habla de cambios y de la posibilidad de nuevas actividades que aparecen para enriquecer nuestras vidas, será entonces una semana controversial, donde un líder mundial hará un anuncio sorprendente, semana llena de eventos por doquier que tendrán entretenida a la gente, y donde la naturaleza se manifestará cerrando la semana de forma inesperada, tratemos de ser prudentes y no perdamos el control porque las energías nos podrían llevar a que esto suceda, recordemos entonces que somos artífices de nuestro propio destino así que a evitar desmanes, buenas vibras para los seres buenos y los espíritus de todos aquellos inocentes que debieron partir quizás de forma inesperada a un espacio en el que decretamos están mejor que en este mundo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que nuevamente nuestra fe se pondrá a prueba, difícilmente lograremos salir adelante si perdemos la fe en nosotros mismos y de que somos capaces de lograr esa meta que queremos…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “La Fuerza” que nos dice estaremos energéticamente con muchas posibilidades de dudar somos capaces de logar aquello que nos interesa, sin embargo si no perdemos la esperanza llegamos a buen término…nuestra Vibración Numerológica predice que sería positivo escuchara nuestra intuición, tenemos angelitos que nos hablan al oído…nuestros Números para este período son (2, 4, 11, 13) y nos avisan que si mezclamos la buena intuición que vamos a tener este período, más una buena dosis de fe en nosotros mismos, será inevitable alcancemos lo que buscamos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la luminosidad espiritual que nos engrandece la fe, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Sabiduría…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, buena semana para todo lo que podamos construir con nuestras manos, es decir, para todo lo que laboralmente seamos capaces de enfrentar, es semana de demostrar que somos los mejores en lo que hacemos y nadie es mejor que nosotros…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente con mucha destreza profesional, y se nos sugiere poner más voluntad que de costumbre porque lo que hagamos será fructífero…nuestra Vibración Numerológica predice que todos nuestros esfuerzos laboralmente deberían ser recompensados…nuestros Números para este período son (3, 4, 21) y nos avisan que si somos prácticos, y nos medimos en los gastos de esta semana, la cosa será más productiva aún…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a animarnos para continuar, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Vitalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, siguen las semanas complejas para nosotros, seguimos vibracionalmente teniendo que ser fuertes para superar las pruebas que la vida nos pone, incluso aquellas en las que hay cosas positivas tampoco son gratuitas porque nos requieren esfuerzos imposibles de evitar…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente conminados a evaluar cuales son nuestras capacidades para saber con qué contamos para lograr nuestras metas…nuestra Vibración Numerológica predice que debemos apelar a nuestra inteligencia para mejor utilizar los recursos con los que contamos …nuestros Números para este período son nuevamente (1, 5, 10, 14, 19) y nos avisan que habrá consolidación de logros gracias a acciones precisas que hemos realizado…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el coraje para seguir adelante sin desfallecer, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Consolidación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana en la que todo puede pasar, ser reconocido por todo nuestro entorno, o desconocido por el mismo, ser amados por alguien que nos importe, o despreciado por el ser amado, es decir, será semana de extremos, y así en todo lo demás, esperemos sea el extremo positivo, sino hay que estar preparados…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente enfrentados a situaciones límite, por tanto debemos estar alertas de como mejor reaccionar para no cometer errores…nuestra Vibración Numerológica predice que ahora será de mucha utilidad este control que nos gusta ejercer, así dirigiremos hacia donde queramos…nuestros Números para este período son (2, 7, 16, 20) y nos avisan que será un buen período materialmente hablando, hay que aprovecharlo…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empuje para continuar a buen ritmo, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, en la vida todo es circular, lo que hoy hacemos mañana será retribuido en su justa medida, nadie se va de este mundo sin recibir su justo pago por sus acciones, es verdad que a veces lo negativo parece triunfar, sin embargo hay que esperar el final para evaluar…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente como aislados en relación a quienes nos rodean, algo nos pasa que es como si sintiéramos es mejor estar distantes…nuestra Vibración Numerológica predice que seremos muy eficientes para nosotros y para quienes se relacionen con nosotros…nuestros Números para este período son (3, 21) y nos avisan ser prudentes esta semana puede evitarnos problemas difíciles de manejar…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tenernos la suficiente paciencia con nosotros mismos, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Suavidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana en la que ser muy precavido traerá buenos frutos, es más, sería muy bueno proyectáramos, en diferentes ámbitos, posibles situaciones inesperadas para que estemos alertas por si se dan en estos días, así evitaremos la vida nos pille sin saber como reaccionar…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “El Colgado” que nos dice estaremos energéticamente con predisposición para ir donde nos hace mal, pensemos antes de actuar…nuestra Vibración Numerológica predice que será período en el que lo incorrecto que hayamos hecho nos será cobrado…nuestros Números para este período son (1, 3, 10, 12) y nos avisan que será bueno esperar y/o detenerse a tiempo, es decir, actuar mejor no…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener la energía suficiente para pensar antes de actuar, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Ánimo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, buen período para empezar a hacer cosas que las mostremos al mundo para que entiendan que somos seres útiles y valiosos, porque la única forma de que les cambie la imagen es haciendo que vean de lo que somos capaces…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Muerte” que nos dice estaremos energéticamente a las puertas de cambios significativos para nosotros aunque estemos estables en muchas cosas…nuestra Vibración Numerológica predice que nuestra mejor defensa es aquella que ejercemos con la luz de lógica y la razón…nuestros Números para este período son (4, 6, 13) y nos avisan que será interesante ver cómo llega a nosotros opciones interesantes para hacer variar la vida…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a revitalizarnos y hacernos abiertos de mente, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Apertura…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, muy buenas posibilidades de que lleguen opciones interesantes para hacer variaciones, que queríamos, pero que no pensamos se podían dar en nuestras vidas, se abren nuevos panoramas y opciones varias…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente en la misma posición de siempre, si queremos alcanzar nuestros objetivos pues hay que hacer el trabajo…nuestra Vibración Numerológica predice que se ve que si nos ponemos a trabajar tendremos lo que estábamos buscando…nuestros Números para este período son (1, 4, 10) y nos avisan que veremos alcanzar nuestras metas durante esta semana con la buena suerte de nuestro lado…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Cobre) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a hacernos más fuertes, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Modernidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta semana nos muestra que todo en la vida retorna, razón por la cual es importante evaluemos que hemos hecho, por donde puede venir la devolución, y tratemos de trabajar para evitar seguir acumulando energías negativas…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente en círculo que esperemos sea virtuoso y no vicioso…nuestra Vibración Numerológica predice que será un periodo para despertar la consciencia y hacer cambios de rumbo…nuestros Números para este período son (3, 12) y nos avisan que podremos sentir incertidumbre y dudas, sin embargo en calma veremos la luz…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar en equilibrio, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos Estabilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, semana donde las dudas se pueden aprovechar de nosotros y ponernos en jaque frente a situaciones que requieren de nuestra decisión, pero ante la duda es preferible esperar hasta ver la luz…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Enamorados” que nos dice estaremos energéticamente entre dos caminos, o más opciones, ante los cuales es importante saber elegir…nuestra Vibración Numerológica predice que podremos apelar a nuestra capacidad analítica porque las vibraciones nos encaminarán hacia evaluar seriamente frente a qué estamos…nuestros Números para este período son (6, 8) y nos avisan que llegará muchas visitas que traen dudas y/o iluminación…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda a pensar con frialdad y precisión, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Fortaleza…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando nos enfrentamos a la verdad es inevitable tener que entender que las emociones no son un elemento que nos permita evaluar esa verdad de la manera más objetiva, por tanto si queremos ver lo que realmente sucede hay que racionalizar…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente mucho más cerca de entender las cosas como son y no como quisiéramos que fueran…nuestra Vibración Numerológica predice que a cada paso vamos creciendo en nuestras búsquedas…nuestros Números para este período son (2, 8, 17, 20) y nos avisan que hay buenos presagios en relación a ese tema importante…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a mejor meditar, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Discernimiento…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, semana en la que todo se ordena en favor de que alcancemos aquellas metas importantes para nosotros, dejamos atrás las contradicciones y aparece el orden frente al caos, donde descartamos lo que no sirve para mejor continuar…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente frente a hacer lo que debemos para poder lograr el éxito buscado…nuestra Vibración Numerológica predice que sería muy positivo abrir nuestra mente y apelar a todo para ayudarnos…nuestros Números para este período son (3, 7) y nos avisan que ordenar es positivo este semana y esperar para decidir qué negocio hacer…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Violeta) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver más allá de lo evidente, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Productividad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…