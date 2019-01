“Es realmente devastador”: le pidió permiso al vecino para enterrar a su mascota muerta en el patio, pero sepultó a su hija de apenas un año

Thurman Dunn se encontraba en su vivienda en Alburquerque, Nuevo México, cuando su vecino David Zuber golpeó a la puerta.

El sujeto de 26 años le pidió si podía enterrar a su mascota en el patio y no le pareció extraño porque utilizaba parte del lugar como un pequeño cementerio.

Dunn vio a Zuber sacar la maleza antes de Navidad y ni siquiera fue a ver al perro que supuestamente iba a enterrar.

Días después, nuevamente golpearon a la puerta, pero esta vez era nada menos que el Departamento de Seguridad Nacional, señala Telemundo.

Zuber era investigado junto a su pareja Monique Romero por la desaparición de su hija de tan solo un año Anastazia Zuber y los agentes creían que el cuerpo podía estar enterrado en el patio de Dunn.

Cuando buscaron en el lugar en el que supuestamente el sujeto había sepultado a la mascota, se encontraron los restos de la menor dentro de dos bolsas plásticas y de una mochila negra.

Dunn aseguró que nunca tuvo idea del macabro hecho y reconoció que “todo el tiempo que veo esto me pregunto por qué. Es realmente devastador”.

The Albuquerque Police Department is asking for your help in locating one-year-old Anastazia Zuber and her family. If you have any information, please call Crime Stoppers at (505)843-STOP. pic.twitter.com/TlNU9E1MOp

— Albuquerque Police (@ABQPOLICE) January 3, 2019