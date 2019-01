"Maldito, es tu culpa": se grabó borracha dando brutal golpiza a su hijo de tres años para "llamar la atención de mi marido"

El pequeño no entiende las frases, no entiende nada. No entiende los gritos que le hace su madre mientras le propina una feroz golpiza. Lo único que quizás entiende este pequeño de tres años es el dolor que esto le hace sentir. La verdad es que acá tampoco entendemos el actuar de esta madre, que salvajemente golpeó y recriminó a su hijo por su separación.

“Maldito, es tu culpa”. “A la gorda sucia la vas a defender”. “Vas a defender a la gorda sucia en vez que a mí”. “Con esa sucia se va, a vos no te quiere. ¡A vos nadie te quiere!”. Estos son algunos de los gritos que la madre le hace al niño durante los 30 segundos de registro. Haciendo referencia a la nueva pareja del padre de él y ex pareja de la agresora. Todo mientras la cara del pequeño sangraba por los golpes.

El lamentable hecho fue registrado en mayo de 2018 en Jujuy, Argentina. Sin embargo ahora que se hizo conocido y se subió a redes sociales la mujer enfrenta a la justicia.

La culpable de la brutal golpiza a su hijo

Se trata de Natalia Rosa Martínez y ahora permanece en prisión luego de que la policía diera con su vivienda y la arrestaran. Ahora está siendo imputada por “lesiones graves agravadas por el vínculo”. También será sometida a estudios psicológicos y médicos.

Natalia también es madre de otros tres niños que fueron puestos a disposición de otros familiares por la justicia Argentina. El mayor tiene ocho años.

Los cuatro niños fueron llevados a la casa de su abuela materna, en Tucumán según menciona TN. En el enlace también puede verse el video, que contiene fuertes imágenes. El padre no se está haciendo cargo actualmente de ninguno de los dos niños menores, que son sus hijos.

Según sus declaraciones, se encontraba borracha esa noche. “Nunca más voy a hacerlo, fue un mal momento. Lo hice para llamar la atención de mi marido”, justificó la mujer.