Durante unas soñadas vacaciones en Australia se enteró de que su novio la engañaba y terminaría con ella: buscó la mejor forma de vengarse

"Imagina que te vas de vacaciones a Australia por un mes con tu novio de casi tres años", comienza el post de la joven inglesa Emily Wilson. Post con el que encontró la mejor forma de vengarse.

Así narra sus vacaciones, pero todo se pone color negro de manera inmediata. “Solo para descubrir, el día que estás volviendo, que se acostó con otra persona la noche antes de viajar”, posteó a través de Twitter. La publicación hecha en el sitio fue retirada por la joven.

Para mayor remate el ex novio “se la pasó mandándole mensajes de texto desde una segunda cuenta de Snapchat durante todos el tiempo que estábamos juntos”.

"Te voy a extrañar, nena, que tengas un gran día. Te extraño mucho”. "No quiero ir allí con ella, pero tengo que hacerlo y, si no lo hubiera hecho, habría ido contigo". Estos fueron algunos de los terribles mensajes que la veinteañera tuvo que leer.

También el hombre le contaba sobre su relación con Emily y las vacaciones: "Nada va a pasar entre nosotros. Voy a borrar las fotos de Emily cuando llegue a casa y no la voy a ver más".

Sororidad

La dolorosa situación fue comprobada por la joven. A la vez que tuvo un fuerte apoyo de los usuarios de redes sociales que se conmovieron con su historia. También apoyaron la decisión de “fundarlo” a través de las redes.

Así para salir de toda duda Emily quiso ir más allá. A través del mismo número al que su novio le enviaba los mensajes, se comunicó con la “amante”. En un acto casi de sororidad le comentó que no tenía nada en contra de ella. También le dijo que sólo quería comprobar.

"No te conozco, pero realmente necesito saber qué es lo que está pasando entre vos y mi novio. Acabo de ver tu mensaje privado, así que por favor no intentes negarlo, solo quiero saber lo que pasó. No tengo nada en contra tuyo, solo necesito saberlo", le insistió la joven.

Aquí las imágenes de lo encontrado por Emily.