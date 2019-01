Chilenos cruzando fronteras: medio inglés viraliza a desafortunado niño de Neltume

El video fue captado en la ciudad de Neltume, en la Región de Los Ríos. Pero cruzó fronteras y continentes para llegar a un medio británico que lo viralizó.

La verdad tras el video no es más de lo que se ve. Un pequeño niño tratando de cruzar la calle ileso en medio de una lluvia torrencial. Lluvia normal para localidades ubicadas al sur del país. Así, aferrado a una reja verde, para separar la vereda de la calle, fue sorprendido. Su pose e insistencia llamaron la atención de otro transeúnte que comenzó a grabarlo.

Casi

Su objetivo de no majarse los pies se estaba cumpliendo a la perfección, a pesar de lo complejo que se veía. Y es que su esfuerzo fue mucho y debía ser recompensado.

Sin embargo, como todos sabemos, la vida es cruel. La vida es muy cruel. Y fue más cruel en ese momento para este pequeño, que el 14 de diciembre, peleaba con la lluvia.

Si bien su objetivo era no mojarse los pies, no pudo hacer nada para defenderlos cuando un vehículo blanco pasó. Éste no tuvo piedad con el pequeño del costado ni seguramente con nadie que cruzaba la calle. Pasó a toda velocidad, mojando por completo al pequeño. Por completo y de golpe, cuando trató tanto de proteger sus pies.

La trágica historia llegó a oídos de un comunicador o comunicadora inglés, quien se compadeció del pequeño y lo publicó en el emblemático portal de noticias Daily Mail.