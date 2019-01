Perros quisieron tomar agua y dejaron la embarrada en el cerro Santa Lucía: trataron de arreglarla y el resultado fue peor

"Tío/a, me da agua". ¿Quién no ha dicho eso alguna vez cuando se va caminando muerto de calor y alguien está regando el pasto con una manguera?

Muchas veces me he visto en esa situación y nunca alguien me ha dicho que no, así que agradezco a todos quienes son buena onda y dan agüita a los muertos de sed que andamos por la vía pública.

Sin embargo, los perros no tienen esa posibilidad ya que todavía los humanos no somos tan evolucionados para saber distinguir qué diablos nos dicen los canes.

Por lo mismo, no tienen otro remedio que intentar ellos mismos tomar agua de una manguera. El problema radica en que no saben sacarlas de las llaves y pueden llegar a dejar la mayor de las embarradas.

Esto pasó a un costado del cerro Santa Lucía en pleno Santiago Centro en donde por más que intentaron arreglar la escoba que dejaron, no hubo caso.

El registro compartido por el tuitero @Elpauperrimo_ se convirtió en viral siendo reproducido por más de 43 mil personas.