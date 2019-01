Pagó $ 4.000 por un sándwich en un avión y lo que le dieron le “quitó el hambre” de sólo mirarlo

Era un viaje desde Bali a Australia y en medio del trayecto que cubría la aerolínea Jetstar Airways uno de sus pasajeros decidió pedir un sándwich para “matar” el hambre.

Nick Mosley pagó cerca de $ 4.000 (5 euros) por un “trío” de emparedados y se dispuso a disfrutar de su comida, sin embargo apenas abrió el paquete en que venían su hambre “desapareció”.

Tras dar el primer mordisco, el hombre apenas sintió el apetitoso relleno que se ofrecía en los anuncios y por eso decidió ver qué venía entre las dos rebanadas de pan blanco.

Cuando sacó la “tapa” del sándwich se encontró con un poco de margarina y una miserable hoja de lechuga. En otro había casi lo mismo, pero con un poco de huevo.

Mosley tomó unas fotos de sus “magníficos” sándwiches y los subió a Twitter quejándose de su mala experiencia.

I must say @JetstarAirways have a cheek charging AUS$9 for sandwiches… without any fillings… Great for their bottom line but not so good for filling the tums of customers pic.twitter.com/dok9GicE9E

— Nick Mosley (@BrightonNick) January 7, 2019