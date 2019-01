Despertó y vio a su pareja con el anillo puesto: hombre propone matrimonio a su novia mientras dormía y no se acuerda de nada

Una recomendación a todos los que toman pastillas para dormir realizó un hombre luego que le propusiera matrimonio a su novia, pese a que no lo recuerda para nada.

Según consigna Insider, el sujeto tomó cuatro píldoras y cuando despertó quedó en shock: su pareja tenía un anillo de bodas puesto.

"Quiero comenzar diciendo que Ambien es la droga / alucinógeno más potente que he probado en mi vida y no deberías … con eso", escribió el hombre en Reddit.

"De todos modos, una noche simplemente no pude dormir, así que decidí tomar Ambiens de 10 mg (soy un idiota) y tenía un anillo de compromiso en mi cajón que cambié por otras joyas porque compro y vendo cosas en Craigslist", relató.

"De todos modos, cuento, me desperté y ella llevaba puesto el anillo en su dedo y me había explicado lo que había sucedido y me asusté porque no podía recordar nada", agregó.

"Voy a mi Facebook y aparentemente mi Ambien drogó el cerebro, ya que cambié mi estado de relación a comprometido y obtuve más de 150 likes", expresó.

"No había planeado estar comprometido con mi novia hasta al menos un año y medio más y probablemente le habría conseguido un mejor anillo, pero Ambien aceleró el proceso diez veces. Advertencia: si son las 3 am y no puedes dormir, NO TOMAR AMBIEN ", remató el hombre.