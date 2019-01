Épica venganza: joven vende en $2.500 la Xbox de su novio tras enterarse que la engañó cuando ella estaba embarazada

Georgia Jackson, una joven de 24 años, decidió vengarse de su novio luego de enterarse que él la engañó mientras ella estaba embarazada y esperaba el primer hijo de la pareja.

Según informa Daily Mail, la mujer subió al fanpage North Mustland Everything Must Go que vendía la Xbox, y que al primero que se comunicara con ella por la consola, se la dejaría en 3 libras esterlinas, es decir unos $2.500.

"Me acabo de enterar que mi novio puso su pene en otra chica para vender su orgullo y alegría, de ahí el precio", fue la explicación que dio para justificar el bajísimo precio.

Pero eso no fue todo, ya que dentro del pack incluyó todos los juegos que tenía el hombre, además de unos lujosos auriculares que tenía él, identificado como Josh Maddock (25).

Finalmente, en el aviso de venta señaló que el Xbox "lo regalaría, pero necesito comprarme un nuevo cuchillo de cocina, ya que el mío está saliendo de sus neumáticos".

No fue el primer engaño

Posteriormente, Georgia dio una entrevista a The Sun, en donde reveló que él la había engañado previamente hace unos cuatro años, pero que enterarse que la engañó mientras ella estaba embarazada fue terrible.

"Fue una traición masiva. Siempre tuve en mente que si él hiciera algo, rompería su Xbox, pero sabía que venderlo lo enloquecería más", detalló la joven.

"Quería humillarlo. Después de haberlo publicado me sentí mucho mejor", explicó Jackson, rematando que pensó incluso en regalar la consola, pero que buscaba una "pequeña venganza".