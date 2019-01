Terrible: cuatro cachorritos de león mueren congelados apenas dos horas después de nacer en zoológico

Cuatro cachorritos de león fallecieron apenas dos horas después de haber nacido, tras ser hallados congelados en un zoológico de la Franja de Gaza.

Según informa el Daily Mail, el dueño del recinto afirmó que cubrió la jaula donde se encontraban los felinos con mantas en la ciudad de Rafah ante una inminente tormenta de invierno.

Sin embargo, a los dos horas regresó a ver cómo estaban los leones, hallando a dos fallecidos. Ante esto, se los llevó a su vivienda para darles un mayor cuidado, pero apenas los volvió a ubicar en el zoo, murieron.

El hombre, identificado como Fathi Jumaa, culpó tanto al frío por lo acontecido con los animales, como a Israel. "No pudimos asegurar los complementos alimenticios, medicamentos y antibióticos necesarios para salvar las vidas de los cachorros. No tenemos suficiente dinero y el bloqueo está exacerbando la situación", expresó.

Por último, mostró su preocupación además por la posibilidad que otro felino fallezca. "También podemos perder la leona, que recientemente dio a luz y cuya mala salud ha empeorado en los últimos días", remató.

Litter of lion cubs freeze to death two hours after they were born at Gaza Strip zoo https://t.co/vTBldGuqh9

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 20, 2019