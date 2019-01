A una semana de su boda y en medio de una lucha contra el cáncer, su novio la dejó enviándole un mensaje por Facebook porque engordó

Emily Nicholson se había mudado a Australia desde el Reino Unido y al poco tiempo comenzó una relación sentimental con Jamie Smith.

La joven, que ahora tiene 24 años, emprendió el viaje en 2012 para proyectar su carrera como modelo, sin embargo una terrible enfermedad terminó con todos sus planes.

En febrero de 2016 le encontraron un tumor cerebral, comenzó un tratamiento y en enero del año siguiente los doctores le dijeron que sólo le quedaba un año de vida, indica Daily Mail.

La pareja decidió comprometerse y fijaron fecha para casarse en agosto de 2016, pero por distintos problemas pospusieron el matrimonio para marzo de 2017.

Cuando faltaba una semana para la boda, Smith se comunicó con Emily por Facebook Messenger para terminar con ella.

“Me envió un mensaje y me dijo que no quería estar conmigo y que no me había amado”, dijo la joven.

Emily quedó destrozada, aseguró que “fue horrible” y que estaba segura que la había dejado porque había engordado a causa de los medicamentos que tomaba contra el cáncer. “Mi tratamiento con esteroides y me aspecto diferente hicieron que él me dejara”, afirmó.

Durante mucho tiempo no se explicaba por qué su amado había tomado dicha decisión, más cuando estaban “buscando construir nuestra vidas juntos en el tiempo que nos quedaba”, sin embargo ahora dice que no siente nada por él.

Jamie respondió a las acusaciones y señaló que había sido Emily la que había terminado con él, y que no pasó por su aumento de peso.

“Si ese fuera el caso, la habría dejado meses antes porque ella comenzó a aumentar de peso antes de eso. No tenía nada que ver con eso, en lo absoluto”, manifestó al medio inglés.

La joven contó su historia luego de su vuelta a Reino Unido y con motivo de una campaña que inició en GoFundMe para recolectar fondos para poder pagar una “vacuna pionera de inmunoterapia” que cuesta más de $ 26 millones y que le daría más años de vida.

“Estamos vendiendo todo lo que tenemos para cubrir el costo, pero necesitamos su ayuda”, escribió.