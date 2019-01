El maravilloso y aplaudido gesto de un padre que compró dos vestidos de Elsa de Frozen para bailar y cantar con su pequeño hijo

El cómico noruego Ørjan Burøe nunca esperó que un video que subió junto a su hijo a Facebook tuviera una repercusión mundial y que ya sume más de 33 millones de reproducciones.

Su hijo Dexter ama la película Frozen y “es el mayor fan de Elsa en este momento”, por lo que quería bailar y cantar como su heroína.

Burøe quiso acompañar a su pequeño de 4 años en su pasión y lo hizo de la mejor forma.

Por eBay compró dos trajes de Elsa, una para su hijo y otro para él y bailaron y cantaron juntos Let it go.

El video se ha llenado de comentarios positivos, ha sido compartido más de 440 mil veces y tiene más de 385 mil reacciones.

“Muchas personas usan las redes sociales de manera negativa…, creo que es más importante darles algo que los haga felices”, dijo orgulloso a CBS News.

Ørjan dice que “es importante enseñar a los niños a que se sientan libres de hacer lo que quieran, sin prejuicio”, y que por eso espera que el video enseñe una valiosa lección.

“Al igual que los niños no ven el color de la piel, simplemente ve algo que es genial. Para él, Elsa es una superhéroe”, puntualizó.

Si no puedes ver el enlace, mira ACA el video.