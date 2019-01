“Jamás pensó que la justicia le llegaría”: el emotivo descargo del diputado Fidel Espinoza tras la condena a los asesinos de su padre y Abraham Oliva

A 18 años de prisión efectiva fueron condenados los asesinos del ex diputado y militante del Partido Socialista, Luis Espinoza y el dirigente Abraham Oliva ocurrido el 2 de diciembre de 1973.

El juez Álvaro Meza dictó sentencia en el caso e impuso las penas al ex oficial de carabineros René Villarroel, apodado “Juan Metralla”, y Carlos Tapia.

El diputado Fidel Espinoza, hijo del militante socialista, hizo un emotivo descargo a través de su cuenta de Twitter tras la sentencia utilizando el #PorFinJusticiaParaEspinozayOliva.

“Juan Metralla, cruel asesino del sur sureño, jamás pensó que la justicia le llegaría…, Querida madre. Nunca dejaste de luchar!!, escribió.

El parlamentario agradeció a su “querida amiga” Michelle Bachelet “quien cada vez, con un simple abrazo y un humilde gesto, me instaba a que no bajara los brazos y que siguiera luchando por justicia”. También tuvo palabras para Ricardo Lagos.

Tb agradecer a mi querida Ex Pdta @mbachelet quien cada vez con un simple abrazo y un humilde gesto me instaba a q no bajara los brazos y q siquiera luchando por justicia.Y por cierto a ud @RicardoLagos que fue quien me incentivó a seguir la huella de justicia desde serv público https://t.co/c1HS7zJl2x

— Fidel Espinoza (@fideldiputado) January 26, 2019