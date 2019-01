"Ha sido difícil para mí durante muchos años": llevaba a sus ovejas al matadero pero se arrepintió y se transformó en un héroe en redes sociales

Llevaba 47 años trabajando en su granja. Criaba ovejas y cuando estas ya estaban grandes las conducía la matadero, pero la última vez que debía tomar ese camino con sus animales, algo en él cambió y decidió darles la posibilidad a los animales de llevar una vida feliz.

El hombre de 60 años, identificado como Sivalingam Vasanthakumar, ha sorprendido al mundo luego que cambiara el destino de sus ovejas y decidiera hacer su tránsito al vegetarianismo, señalando que siempre le fue difícil el camino al matadero.

Vasanthakumar, comenzó su vida como granjero en el terreno de sus padres en Sri Lanka. Cuando se mudó a Gran Brataña comenzó con la misma línea de trabajo, pero esta vez decidió cambiar su ruta y manejar más de 300 kilómetros para llevar a su ganado a un santuario de animales.

"No quería que los mataran"

"Siempre he llevado a matar a mis animales y he matado cerdos yo mismo, no ignoro cómo funciona la agricultura, pero siempre me ha estresado", dijo el hombre al diario inglés The Independent.

"La razón principal fue porque no me gustaba que los mataran. Fue un momento muy emotivo, recordaba a todos los animales que crié en fila para matarlos", agregó.

Vasanthakumar sostuvo que tomó su decisión debido a cada una de las veces que se dirigió al matadero. "Ha sido difícil para mí durante muchos años y, como siempre he trabajado en granjas, esto ha estado en mi mente siempre".