Indignante caso de maltrato animal en Argentina: mató a un delfín, paseó el cadáver en su cuatrimoto y más tarde se lo comió

"Cómo si fuera un trofeo", "esto es indignante", fueron algunos de los comentarios que generaron dos imágenes que desde ayer circulan en las redes sociales y que muestran un brutal caso de crueldad animal contra un delfín en una playa de la provincia de Buenos Aires, en Argentina.

Según la denuncia realizada en Facebook por Gabriela Vaskoboinik, uno de los visitantes del Balneario Mirasol, en la localidad de Coronel Dorrego, un hombre desconocido cazó un delfín, lo paseó desangrado a bordo de su cuatrimoto, y posteriormente se lo habría comido.

“Después de que lo mató y lo dejó desangrándose para que le sacaran fotos, paseó al delfín por toda la villa balnearia Marisol en el cuatriciclo”, relató la mujer en su denuncia que se transformó en viral.

Según comentó Gabriela a los medios locales, hubo varios testigos del desagradable hecho.

“Los que lo vieron, que son muchos, aseguraron que éste hombre mató al delfín un bichero y que luego lo paseó por toda la playa".

Reproducción

“Ésto pasó en la desembocadura del río Quequén. A mi me escribieron varias personas que me comentaron que ellos estaban presentes, a metros de éste hombre, justo en la boca de la desembocadura, y que vieron cuando mató al delfín con el bichero. En las fotos se puede ver claramente que el animal está lastimado y tiene clavaduras en el lomo. Más allá de que el delfín pudo haber llegado a la costa porque estaba enfermo, su muerte no fue de manera natural”, añadió.

Fotos eliminadas

Aparentemente el sujeto que capturó al delfín subió las fotos a su propia cuenta de Facebook, las que borró rápidamente por la fuerte condena que recibió de parte de los usuarios de redes sociales.

"Nosotros no alcanzamos a hacer captura de pantalla, por lo tanto no tenemos ninguna prueba”, detalló Vaskoboinik.

La mujer dijo que ante las críticas el "pescador" trató de defenderse. “Primero dijo que el cuatricilo no era de él y luego aseguró que estaba llevando al delfín a que lo curen“.

Cabe señalar que funcionarios de la oficina de Fauna Marina de la Provincia de Buenos Aires, anunció que se dirigirá al sector para investigar el hecho.