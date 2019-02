Bienvenido a "Meter of Santiago": la genial traducción "al inglés" de las 136 estaciones del Metro que encantó a sus usuarios

"Metro Network for english speaking people and for chileans who whants to have a laugh" o algo así como "Red de Metro para personas de habla inglesa y para chilenos que quieran reír", es la última locura que circula en las redes sociales que encantó los pasajeros del sistema de transporte subterráneo de la capital y que el mismo Tío Metro, le entregó su sello de aprobación.

El mapa publicado en la cuenta de Instagram @metrosantiagoeng y realizado por @ gusoto y @ dieciocho18 muestra la traducción al inglés -pero uno bien básico y literal- de los nombres de las 136 estaciones de la red.

Es así como los autores tradujeron las más emblemáticas como La Moneda (The Coin), Baquedano (Backed Annus), Estación Central (Central Station), Puente Cal y Canto (Lime & Sing Bridge) y Escuela Militar (Militar School) y otras más nuevas El Llano (The Flat One), Cardenal caro (Expensive Cardenal) o Quilín (Kill in).

Algunos dicen que nunca olvidarán el día del alunizaje. Otros, el día del asesinato de Kennedy. Los más, el terremoto del 27/F Lo que es yo, nunca olvidaré hoy, el día que @gusoto y @dieciocho18 presentaron este mapa del @metrodesantiago en inglés https://t.co/zJZmE8Gdk4 pic.twitter.com/sKjtQDr4Nv — Joaquín Barañao (@JoaquinBaranao) January 31, 2019

Reacciones

La publicación comenzó a recibir comentarios por las divertidas traducciones y los usuarios preguntaron a la cuenta de Twitter de Metro si estaba de acuerdo con el trabajo. Con su habitual sentido del humor, el Tía Metro entregó su aprobación y le dio un par de emojis de corazón a la idea.

Quienes se toparon con el mapa, además eligieron sus nombres favoritos del "Meter of Santiago" y los compartieron en una divertida lista.

Acá los favoritos: "Mc Flute Vicuña", "aguante metro the coin xD", "Charles Baldo Wines !!!! (Carlos Valdovinos)".