"Esto es de lo que el amor es capaz": el inspirador baile de un hombre paralítico y su esposa que conmueve en Internet

Dicen que el amor todo lo puede y por lo menos así queda demostrado en un video que ha dado vueltas en Internet y que ha sacados más de alguna lágrima por el bello momento que ahí se registra.

El registro viral fue tomado a comienzos de enero en el matrimonio de Hugo Rohling un joven brasileño que quedó paralizado desde la cintura para abajo hace cinco años producto de un accidente en moto.

Los novios comenzaban a bailar el clásico tema de The Beatles "With A Little Help From My Friends" -en español "Con una pequeña ayuda de mis amigos", cuando el padre y el hermano de Hugo se acercan para ayudarlo a ponerse de pie y que así pudiera seguir bailando con su esposa.

Los emotivos minutos fueron compartidos por uno de los amigos de la pareja e invitado de la fiesta quien escribió: "tuve el placer de participar de este casamiento increíble de mis amigos y voy a compartir con ustedes este video que muestra de lo que el amor es capaz".

Una vez que fue publicado el registro sumó más de 16 millones de reproducciones y más de 15 mil comentarios destacando el bello momento.