Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 4 al 10 de Febrero

…Amigos esta es una que inicia numerológicamente con un número 4 que nos lleva a representar todo lo material, hace referencia a proyectos, a la protección que nos encamina hacia la estabilidad en todo sentido, es decir, iniciamos un período con buen pie para iniciar y concretar cosas materiales, con una energía que apoya fluyan mejor todos nuestros planes de emprendimientos, y terminamos la semana con un número 10 que aporta con dar inicio a otro ámbito de situaciones más emocionales, asociadas a los afectos, por tanto es semana en la que si vamos a emprender materialmente cuidémonos al llegar el fin de semana de no mezclar los negocios con el amor, o mejor dicho, no tomar decisiones en los negocios desde el corazón, podríamos perder el norte y ver lo que queremos y no la realidad, sin embargo si separamos las cosas será una semana bonita en cuanto a poder emprender con mucha energía propicia para enrumbar positivamente una instancia material, y podremos además, por separado, visualizar situaciones emocionales que nos llenen el alma, si cada cosa la enfrentamos como corresponde podremos tener un periodo productivo e interesante, en cuanto a las novedades para Chile se aprecia una búsqueda de equilibrar situaciones que han desestabilizado, se evidencia ayudas para los que más lo necesitan, hay que tener precaución que se puedan reiterar en el norte situaciones como las recién pasadas, en cuanto a la zona central hay que cuidar mucho el agua porque podríamos pasar por momentos de falta de ella, así como llegando hacia el fin de semana nos sorprendan las aguas también poco agradablemente, en el sur aparece la posibilidad de generar convenios muy positivos socialmente que ayude y beneficie a esa zona, en el gobierno alguien sale abruptamente y da paso a alguien nuevo, y en el espacio mediático un romance que inicia impacta, en cuanto al resto del mundo, en USA un anuncio del gobierno impacta aunque no positivamente, y climáticamente el desierto dará que hablar de forma tristemente sensible, en Europa las aguas traen novedades que significarán problemas, Italia genera convenios que los evidencian positivamente, movimientos en España asustan, y Alemania da inicio a una asociación muy productiva, se ve una imposición en algún país de parte de otro, es casi un sometimiento lo que le genera un aislamiento, y en alguna parte una catástrofe pone de cabeza el lugar, recordemos que ante una decisión a tomar, así como enfrentar un evento de la naturaleza, siempre la lógica nos da la luz y abre la puerta adecuada, las mejores vibras para todos los seres buenos, y la gente que hace obras de amor sin distinción, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta es una semana en la que las energías aparecen muy positivas para nosotros, pero cuidado con sentirnos dueños del mundo porque la mejor forma de llamar al fracaso es pensando que todo va a ser perfecto y no podemos equivocarnos, ante la buena vibra más cabeza que corazón y así aprovecharemos el buen momento…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2019 será año de cambios en todo sentido, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente en posición de poder comprender racionalmente lo emocional y hacer que la experiencia forme parte nuestra vida, eso abre puertas…nuestra Vibración Numerológica predice que buen momento para escuchara nuestra intuición que nos colabora para guiarnos hacia el éxito…nuestros Números para este período son (4, 7, 13) y nos avisan que para nosotros sería bueno esperar si queremos invertir, así como esperar para convenir con otros sobre todo aspectos legales…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Anaranjado) y si lo usamos nos colabora para darnos energía, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Verde) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos calma, y en combinación con nuestro color anual (Anaranjado) proyectamos Vitalidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, esta semana será importante tomar en cuenta si aquello que queremos hacer esta bien ejecutarlo ahora y no mañana, es decir, es buen momento para analizar las acciones que efectuemos, buen momento para evaluar si lo que teníamos planeado para este período sea mejor esperar un poco para realizarlo…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2019 será año de realizaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente poco estables y llenos de energía, con una visión a momentos poco aterrizada y muy acelerada, es bueno bajar las revoluciones para ver lo que realmente tenemos frente a nosotros…nuestra Vibración Numerológica predice que si tomamos una decisión pensando que va a resultar solo porque lo queremos estaremos quizás errando si es bueno hacerlo, y además hacerlo ahora…nuestros Números para este período son (1, 3, 10, 21) y nos avisan que las ayudas llegan de una u otra manera, agradecerlas es fundamental, quizás sea bueno ver si las usamos ya o esperamos un poco, pero no rechacemos la mano amiga…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para tenernos amablemente animados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Marrón) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar bien aterrizados, y en combinación con nuestro Color anual (Azulino) proyectamos Orden…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta semana podremos entender varias cosas que a momentos nos cuesta porque dejamos a nuestro corazón actuar y no nuestra mente, es momento de racionalizar y enfrentar todo lo que parecía perdido desde una nueva visión, es como cuando volvemos a leer algo, la interpretación debería ser superior por las cosas que hemos vivido y que nos debe aportar para mejorar…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2019 será año de brillo y éxito, esta semana además nos acompaña el arcano “La Muerte” que nos dice estaremos energéticamente frente a entender mejor todo lo que ya hemos intentando y no funcionó, ahora veremos las soluciones que no se veían hace poco…nuestra Vibración Numerológica predice que seremos en este período más escuchados, eso sí, si esperamos nos tomen más en cuenta podremos caer en desilusiones, sigamos sin esperar nada de nadie y avanzaremos…nuestros Números para este período son (1, 4, 10, 13, 19) y nos avisan que aparecen ayudantes que nos abren puertas, ya estamos planeando un viaje, soltemos el pasado y vayamos hacia el futuro para reconstruirnos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Burdeo) y si lo usamos nos colabora para hacernos sentar presencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Dorado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar iluminados, y en combinación con nuestro Color anual (Burdeo) proyectamos Encanto…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, en estos días vamos a entender por qué es tan importante todo lo aprendido, aprender más, y no especular en la ignorancia, hablar desde el corazón suena bonito, pero no tiene asidero para defender un punto de vista, en cambio, sin menospreciar a nuestros sentimientos sobre alguna situación, si la sustentamos con argumentos lógicos es más que probable seamos escuchados…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2019 será año de liberación y decisiones, esta semana además nos acompaña el arcano “La Sacerdotisa” que nos dice estaremos energéticamente con mucha fuerza en la palabra, y si usamos además las palabras adecuadas pues entonces seremos imparables…nuestra Vibración Numerológica predice que parte de tener conocimientos, y argumentos válidos, implica tener prudencia para manifestarlos, la forma es tan importante como el fondo …nuestros Números para este período son (2, 7, 16) y nos avisan que podremos evaluar a su vez lo que esta semana es bueno hacer, y lo que es mejor posponer, y podremos sustentarlo de la mejor manera…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para hacer introspección y tener luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar serenos y lógicos, y en combinación con nuestro color anual (Negro) proyectamos Seguridad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, buen período para entender como estamos analizando las cosas últimamente, si alguien nos plantea algo es bueno analizar sus argumentos, porque aunque no los compartamos quizás esa persona tiene razón en lo que postula, si tenemos al mente abierta seremos un aporte y eso nos abrirá puertas para emprendimientos donde nos tomen en cuenta por nuestra lucidez…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2019 será año de tener que trabajar nuestras inseguridades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Justicia” que nos dice estaremos energéticamente con todo a nuestro favor para evidenciarnos los más aptos a ser considerados precisos ara ser llamados a formar parte de un equipo, no desperdiciemos las oportunidades…nuestra Vibración Numerológica predice que …nuestros Números para este período son (0, 8) y nos avisan que estaremos en buen momento para iniciar un negocio, pero seamos cautelosos con las platas para evitar malos ratos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para hacernos ver la realidad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a esperar dispuestos y en calma, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana en la que entenderemos que las pasiones son maravillosas en los espacios precisos, para gozarlas y sentirlas, pero no mezclarlas con decisiones a tomar, acciones a realizar, inversiones que generar, porque la pasión nos lleva a sentir sin razonar, es agradable más no saludable si la sacamos de contexto, pierde su gracia y no aporta…al ser nuestra carta anual “La Rueda de la Fortuna” predice que este 2019 será año de muchas oportunidades, esta semana además nos acompaña el arcano “La Estrella” que nos dice estaremos energéticamente ante la opción de elegir lo que realmente nos puede abrir la mente y ayudarnos a escoger lo mejor para nosotros…nuestra Vibración Numerológica predice que si aprovechamos las instancias de meditación, revisamos en nuestra intuición, y analizamos lo que se esconde debajo de lo evidente, podemos ver más allá y hallar luces…nuestros Números para este período son (1, 8, 10, 17) y nos avisan que se vienen regalos asociados a lo material, ascensos, platas, y otros beneficios, agradézcanlo…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para incentivarnos aún más, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a mantener la mente estable, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos ser Múltiples…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que tenemos que ser conscientes que a veces perdemos cosas y/o seres importantes por errores personales y no necesariamente por culpa de otros, si podemos autoanalizarnos y entender donde estuvo el error podremos tenerlo como experiencia para no cometerlo más, y además quizás buscar la forma de revertir la situación, o al menos intentarlo…al ser nuestra carta anual “Los Enamorados” predice que este 2019 será año de tentaciones y elecciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Demonio” que nos dice estaremos energéticamente un tanto vulnerables ante los efectos de sentido de nuestras acciones, si es que estas no estuvieron a la altura de las circunstancias, siendo así solo queda asumir…nuestra Vibración Numerológica predice que es poco productivo, y bastante tonto, no analizarnos y darnos cuenta donde está nuestro error, porque aunque no nos guste quizás esa persona que nos está haciendo ver lo que no queremos, quizás tenga razón…nuestros Números para este período son (6, 15) y nos avisan que entrar en discusiones sin sentido no tiene razón si primero, antes de discutir, no evaluamos nuestras acciones y la posición en la que estamos, podríamos quedar peor aun y con la imagen dañada…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Rosa) y si lo usamos nos colabora para ayudar a calmarnos dulcemente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver lo que realmente sucede, y en combinación con nuestro color anual (Rosa) proyectamos Mente Abierta…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, en esta semana podremos ver como a veces hay personas que son capaces de meternos en su visión de vida haciéndonos perder el norte de la misión que tenemos, muchas veces nos justificamos con la excusa del amor, otras porque no nos queda otra, o por ayudar a otros, la verdad es que sea lo que sea siempre es bueno entender cual es la verdad y diferenciarlo de las razones por las cuales nosotros hacemos algo…al ser nuestra carta anual “El Emperador” predice que este 2019 será año de demostrar poder y dirección, esta semana además nos acompaña el arcano “El Mundo” que nos dice estaremos energéticamente entre dos posibilidades, o estar protegidos o estar aislados, lo importante es que lo que elijamos nos ayude y no nos trabe…nuestra Vibración Numerológica predice que cegarnos es super fácil, y a veces bastante cómodo, pero tarde o temprano nos va a cobrar, porque una mentira, aunque sea a nosotros mismos, nunca es positiva, mejor ser honestos con uno y saber cuales son las posibles consecuencias…nuestros Números para este período son (3, 4, 21) y nos avisan que apelar a la sabiduría de otros nos permite ver lo que no podemos y/o ver lo que no queremos, los espejos solemos usarlos como estética, sin embargo son cruelmente maravillosos para enfrentarnos a la verdad…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Plateado) y si lo usamos nos colabora para hacernos tomar las mejores decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos Claridad Mental, y en combinación con nuestro color anual (Plateado) proyectamos Perfección…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, semana en la que sentiremos mucha indecisión, pero no de forma negativa sino por tentaciones que en el camino se nos aparecen, es decir, ante la variedad estaremos indecisos, lo mejor ante eso es analizar cada posibilidad frente a nosotros, ver como pueden sernos útiles hoy, y que aportes nos dan hoy, no confundir que algo y/o alguien nos guste y hoy no sea lo mejor…al ser nuestra carta anual “El Ahorcado” predice que este 2019 será año de transición y meditación, esta semana además nos acompaña el arcano “Los Enamorados” que nos dice estaremos energéticamente frente a opciones y que debemos en calma evaluar, comprender, y elegir lo que ahora nos puede ser de utilidad…nuestra Vibración Numerológica predice que estaremos con energías que nos harán sentir la responsabilidad, obviamente al final decidiremos lo que queramos, pero entendamos las repercusiones de nuestras elecciones …nuestros Números para este período son (3, 6, 12) y nos avisan que estaremos frente a decisiones donde estarán involucrados afectos, elijamos lo que es más preciso sin perjudicar aquellos afectos que estén asociados a inocentes indefensos…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a ver con mayor claridad, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tener Coraje, y en combinación con nuestro color anual (Violeta) proyectamos a Comprensión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, periodo en el cual podremos entender que a veces por mucho que hagamos, o nos merezcamos ciertos regalos y/o beneficios, pues extrañamente no llegan a nosotros, es duro asumir cuando hemos luchado tanto no recibir lo que nos corresponde, o peor aun ver como se lo dan a alguien que de verdad no se lo merece…al ser nuestra carta anual “La Justicia” predice que este 2019 será año de la estabilidad y búsqueda de la misma, esta semana además nos acompaña el arcano “El Ermitaño” que nos dice estaremos energéticamente en la búsqueda de aquello sabemos nos corresponde, si logramos no poner sentimiento en esa búsqueda pues probablemente alcancemos aquello que al final, aunque no sea incluso lo que deseamos, pues nos será beneficioso…nuestra Vibración Numerológica predice que si apelamos a lo que hemos aprendido en la vida eso abrirá nuestra mente para comprender que las cosas muchas veces no son como las queremos, pero que frente a lo recibido debemos acomodarnos y seguir …nuestros Números para este período son (8, 9) y nos avisan que mejor esperar para emprender, pero evaluar que podemos emprender será lo que más nos cunda en este periodo…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Gris) y si lo usamos nos colabora para darnos el ritmo correcto, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rosa) que si lo utilizamos nos ayuda a ser más amables con nosotros mismos, y en combinación con nuestro Color anual (Gris) proyectamos Adaptabilidad…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta semana entenderemos lo que significa que todo es circular, que en la vida, la nuestra y la delos otros, es inevitable que todo se devuelva, incluso aunque pensemos que nadie nos hará justicia, siempre la Justicia Divina se hace presente cuando menos lo esperemos, y recordemos que los golpes duelen más cuando llegan de improviso…al ser nuestra carta anual “El Juicio” predice que este 2019 será año de reconstrucción y reencuentro, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente como dando vueltas en círculo, es decir, como tratando de encontrar el camino correcto, pero siempre estos días sintiendo que no tenemos precisión de que hacer, ni hacia donde ir, y sin embargo con las ganas dejarnos ir…nuestra Vibración Numerológica predice que entenderemos, aunque nos cueste, que la vida es cíclica, que es inevitable pasar instancias dolorosas, así como situaciones injustas, pero que si nos portamos bien siempre llega aquello que nos compensa…nuestros Números para este período son (2, 20) y nos avisan que pasaremos por muchas cosas, situaciones que nos pueden confundir, pero que debemos enfrentar con la mayor tranquilidad para poder superarlas…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para animarnos armónicamente, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el ánimo para continuar, y en combinación con nuestro Color anual (Turquesa) proyectamos Paciencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, esta es una semana en la cual de alguna manera se pondrá a prueba nuestra capacidad de pensar en los otros más que en nosotros, donde podremos ayudar y dar una mano a quienes realmente más lo necesiten, pero a la vez la vida nos pondrá a prueba para ver hasta dónde podemos ser inagotablemente pacientes en beneficio no solo de los demás sino de nosotros mismos…al ser nuestra carta anual “La Emperatriz” predice que este 2019 será año de gran influencia femenina y fertilidad, esta semana además nos acompaña el arcano “La Luna” que nos dice estaremos energéticamente con mucha presión, poca estabilidad, con pocas ganas de hacer cosas, y sin embargo nos pondrán pruebas para que superemos estas sensaciones o caigamos en ellas y no podamos ni ayudar ni aportar a nuestras vidas con buenas obras…nuestra Vibración Numerológica predice que hay que estar preparados para imprevistos poco agradables y situaciones en las que sintamos quizás la gente en la que confiamos abusa de nuestra paciencia …nuestros Números para este período son (3, 9, 18) y nos avisan que mejor estar calmados, evitar hacer grandes cambios, tomarse las cosas con prudencia, y manejar nuestras emociones negativas en todo momento, la sabiduría de otros nos puede ayudar a superar la semana…el Color que nos corresponde para este 2019 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar tranquilos y sanar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Plateado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a manejar nuestras emociones, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Dominio de nosotros mismos…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2019 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…