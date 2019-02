“Lo que sea que hizo, esto es 10 veces peor”: llenó de carteles una calle para pedir perdón a su enamorada el día de San Valentín

Un hombre eligió el día de San Valentín para pedirle, más bien rogarle, a su enamorada que lo perdonara y su poco tradicional método se volvió viral y desató todo un debate.

El desconocido decidió instalar varios carteles en una calle de Bangor en Irlanda del Norte haciéndole la solicitud a Kathryn, señala Belfast Live.

“Era un idiota, por favor perdóname”, llevan por leyenda los carteles, que rematan con un “te amo”.

La particular puesta en escena del hombre generó diversas reacciones en las redes sociales, algunos se preguntaban qué había hecho para pedir perdón de dicha manera, mientras otros están totalmente intrigados y esperando que la respuesta de Kathryn se haga pública.

En tanto, algunas usuarias la aconsejan que esos tipos “nunca cambian”, que no lo perdone y que por favor escape y “corra muy lejos” del sujeto.

Con más humor, otros señalaron que su solicitud de perdón es 10 veces peor de “lo que sea que hizo”, mientras uno apunta que el hombre no había entendido cuando Kathryn le dijo que “no quería nada” para el Día de los enamorados.

Spotted on the Bangor ring road. Don’t leave us hanging here too long Kathryn! 😍💔💕 pic.twitter.com/rXZPdD3Ems

— Stuart Robinson (@stuartrobinson1) February 14, 2019