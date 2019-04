Increíbles imágenes: las espectaculares y extrañas "medusas de luz" que iluminaron el cielo en Estados Unidos

Una tormenta eléctrica azotó el cielo de Oklahoma hace unos días atrás, dando lugar posteriormente a un increíble espectáculo que asombró a los estadounidenses.

Esto luego que se diera un extraño fenómeno llamado espectro rojo, el cual fue capturado por el fotógrafo Paul Smith.

El hombre, quien confesó al Washington Post que se volvió "obsesivo" con el tema tras observar un espectáculo similar el 2017, logró increíbles registros tras dirigirse a la zona para justamente poder lograr las imágenes que compartió en su cuenta de Twitter.

En ella se ve como estas especies de "medusas de luz" iluminaron la noche, pudiendo de paso capturar las fotografías, algo que es difícil considerando que éstas se desarrollan a gran altura y a mucha velocidad.

Cabe mencionar que el fenómeno del espectro rojo se da cuando ocurre una descarga eléctrica que se produce por encima de las nubes en tormentas intensas en la parte de la atmósfera denominada mesosfera.

Multiple column sprites line up above an angel sprite in my last sprite lightning capture from the night of 4/17/2019 . An uncropped image on the 50mm about 20 minutes before being clouded over. Anadarko, Oklahoma. #okwx #APOD @JimCantore @emilyrsutton @MichaelSeger pic.twitter.com/gXNlPMKucZ — Paul Smith (@PaulSmi45427335) April 21, 2019

Last night ( 4/21/2019) I saw my first ever sprite by eye , and this was it. I traveled to shoot over storms in central Kansas with small expectations. It turned into one of the biggest sprite storms I have ever witnessed with 3 naked eye sightings. #okwx @breakingweather pic.twitter.com/uFkbanAPnL — Paul Smith (@PaulSmi45427335) April 23, 2019