"Diputado, yo no vine a vender": la "parada de carros" de Luksic a diputado Jackson tras polémica por marginación de Codelco de la gira presidencia por Asia

Molestia generó en Codelco, la no inclusión en la gira que realiza el Presidente Sebastián Piñera a varios países de Asia. El encargado de manifestar esa molestia fue el presidente ejecutivo de la cuprífera, Nelson Pizarro, quien lamentó que ningún ejecutivo de la estatal fuera invitado a formar parte de la delegación chilena que visitará China, uno de los principales compradores de cobre chileno.

La molestia llegó a las redes sociales, donde el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, cuestionó la decisión del Gobierno y emplazó directamente a uno de los invitados a la gira, el empresario Andrónico Luksic.

"China es el principal comprador de cobre chileno. Presidente @ sebastianpinera no invitó a directivos de @ codelco a la gira, pero si invitó a @ aluksicc, dueño de una las principales competencias de la cuprifera estatal. ¿A alguien le parece razonable? ", escribió el parlamentario.

El citado empresario no guardó silencio frente al emplazamiento y usó la misma plataforma para emitir su respuesta.

"Diputado, yo no vine a vender. @ aminerals tiene of en Shanghái hace más de 5 años. Vine a colaborar con el Presidente a estrechar lazos con el principal socio de Chile, pensando en el futuro y progreso. Si Codelco debe esperar visitas oficiales para vender, están mal allá no acá!", sostuvo.

