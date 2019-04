Se miraban a lo lejos hasta que sus dueños intervinieron: la historia de amor entre dos gatitos de distintos departamentos que tiene a las redes sociales de cabeza

Que son ariscos, odiosos y manipuladores, es lo que habitualmente se dice de los gatos, pero la historia de amor entre Simon y Theo, claramente muestran que hemos estado equivocados por mucho tiempo.

La relación llegó a las redes sociales gracias a la dueña de Simon, @kenziecoffman, quien compartió en Twitter la forma en que su gato esperaba pacientemente y todos los días a que en el edificio del frente apareciera Theo.

"Mi gato Simon está enamorado del gato de mi vecino y espera a diario por él. Los mantendré informados", escribió la joven de California, cuya historia ha sido compartida por más de 100 mil personas en Twitter e incluso, la actriz Jennifer Garner, la mujer más sexy del mundo según la revista People, la sigue desde cerca.

El primer post, iba acompañado por una serie de fotos, de Sion, de Theo y de las primeras notas que intercambiaron. "Cuál es el nombre de tu gato?, con amor Simon" escribió la joven en un papel que pegó en su ventana y que los vecinos respondieron "Hola Simon, soy Theo, tu eres mi mejor amigo, cariños Theo".

Desde las primeras notas, la relación siguió afianzándose, aunque siempre con cada gato en su departamento.

Las notas en cada ventana siguieron apareciendo y el mundo siguió atento a lo que pasaba en la relación.

Incluso, los dueños de Theo y Simon abrieron sus ventanas para que los gatitos pudieran comunicarse y según la joven que relata la historia "ha sido maravillosos".

@kenziecoffman ha ido actualizando a sus seguidores de la relación e incluso el momento en que le contó a los dueños de Theo que la historia se había vuelto viral.

My cat Simon is in LOVE with my neighbor’s cat and waits all day for him. Will keep y’all updated pic.twitter.com/Jh1Hrg2WYz

— mac (@kenziecoffman) April 23, 2019