"Chimpstagram": que hay detrás del curioso video de un mono navegando en Instagram que impresionó al mundo

Más de 56 mil retuits acumula el video de Sugriva, desde que llegó a las redes sociales el pasado 25 de abril. En el llamativo clip, la chimpancé tiene un celular en la mano, y navega por Instagram como cualquiera de nosotros, mirando fotos, videos y dando likes a las imágenes que le gustan.

Un registro que hizo preguntarse a varios, qué tan inteligente son en realidad estos animales, entenderá lo que está sucediendo o simplemente está repitiendo una conducta.

Hasta ahora, gracias a los miles de estudios que se han realizado sobre estos animales, se sabe que los chimpancés usan al menos 22 tipos de herramientas en la naturaleza, aunque en cautiverio podrían ser más. Sin embargo, es realmente es llamativo que ahora sean capaces de usar Instagram.

El video fue publicado por Kody Antle, hijo de Mahamayavi Bhagavan "Doc" Antle, fundador de Myrtle Beach Safari, una reserva de vida silvestre de 20 hectáreas en Carolina del Sur, Estados Unidos.

El registro destacaba la curiosidad y naturaleza adaptativa de los chimpancés, que comparten el 99% de su ADN con los humanos. Pero dejó abierta una pregunta, que tan inteligentes son nuestros "primos" o qué tan inteligentes podrían llegar a ser.

Here's a video of a Chimpanzee using Instagram. It's eye-opening. https://t.co/FEfIgQSGa6 pic.twitter.com/d9AjhfPNN1

— Daniel Sinclair (@_DanielSinclair) April 25, 2019