Sintió un zumbido en la oreja, lo llevaron al doctor y le encontraron una garrapata incrustada en el tímpano

Los médicos del Yale New Haven Children's Hospital no podían creer lo que encontraron en un niño de 9 años de Connecticut cuando fue llevado por sus padres al recinto asistencial.

Según edition.cnn.com, el menor tenía una “sensación extraña” en el oído y había sentido un zumbido hace unos tres días, sin embargo no le dolía y podía escuchar perfectamente.

Cuando comenzaron a revisarlo, el doctor Erik Waldman encontró que una garrapata se había incrustado en el tímpano y que toda la zona se encontraba con una gran hinchazón.

Uno de los otorrinolaringólogos que trató al niño y que publicó la historia en el New England Journal of Medicine, aseguró que la garrapata estaba absolutamente adherida y que ni siquiera se movió cuando trataron de sacarla, por lo que no podían realizar un procedimiento ambulatorio ya que sólo le causaría dolor y probablemente se “desgarraría la membrana”.

El menor tuvo que ser intervenido y los médicos realizaron la delicada operación sin consecuencias para el niño.

Los doctores dijeron que era una garrapata común, como las que generalmente tiene los perros y que luego de un mes y de tratamientos con antibióticos el pequeño se encontraba en excelentes condiciones.