“La batería aún estaba en 41%”: se quedó dormido, se tragó un AirPod y luego de expulsarlo “de forma natural” todavía funcionaba

Un joven taiwanés descubrió de una extraña forma la resistencia y durabilidad de sus AirPods luego de tragarse uno de los audífonos.

Ben Hsu se quedó dormido con los auriculares inalámbricos puestos y tras despertarse le faltaba uno de los dispositivos, señala Mirror.

Lo buscó en la cama, debajo de las sábanas y por el suelo, pero como no logró dar con ellos activó la función de búsqueda.

El AirPod comenzó a emitir un sonido como un pito, y en un momento el joven se dio cuenta de que venía desde su estómago.

Casi de inmediato fue hasta el hospital pensando que le podría pasar algo grave, sin embargo en el centro asistencial, tras comprobar que el dispositivo estaba en su interior, le dieron laxantes y le dijeron que si “no aparecía” en 24 horas deberían operarlo.

Afortunadamente para Ben, logró expulsarlo “de forma natural”, lo limpió, se lo puso en la oreja y se dio cuenta que todavía funcionaba.

“La batería todavía estaba en el 41%. Eso fue increíble”, dijo sorprendido.

