Le sacó los ojos con sus dedos: fisicoculturista secuestró y golpeó a su novia embarazada por los "likes" que daba a sus amigos de Facebook

No, los celos nunca son parte de una relación. Esa es una de las premisas que cada campaña contra la violencia hacia la mujer y que busca detener los femicidios intenta dejar en claro y que cada vez cobra más relevancia, especialmente con el caso de Danny Bridges un fisicoculturista inglés de 35 años secuestrara y torturara a su ex pareja por darle me gusta a las publicaciones de sus amigos en Facebook.

El caso ocurrió en noviembre de 2018, pero los detalles recién se conocieron ahora, con el relato de la víctima frente a la justicia.

La mujer detalló que el ataque se produjo luego que ella, que se encontraba embarazada, recibiera el mensaje de uno de sus amigos, lo que había desatado la ira de Bridges, quien comenzó a golpearla violentamente.

Durant el ataque, Bridges además la recriminó por los likes que les daba a sus amigos de Facebook.

Según las declaraciones entregadas por el fiscal del caso, Patrick Dennis, la víctima sostuvo que "Daniel decidió mirar mi teléfono y sabía que eso lo enojaría".

El abogado detalló que la joven recibió golpes de puño en su cara, mientras su atacante la amenazaba de hacerle daño a su hijo.

"Con cada golpe, recuerdo haber visto destellos blancos en mis ojos; en este punto, logró meter sus dedos en mis ojos", decía el relato.

"De alguna manera, conseguí abrir los párpados, pero me dolió tanto que no sabçia que pasaba", sigue el relato de a joven antes de enterarse que le habían arrancado los ojos.

Secuestrada

Después de golpearla, Bridges, encerró a la joven en una habitación, donde la mantuvo oculta por al menos tres días para que nadie viera las lesiones que le había provocado.

Sin embargo, logró recuperar su teléfono y enviar un mensaje a uno de sus amigo para que la rescatara.

Cuando finalmente fue atendida en el hospital, la joven se negó -en una primera instancia- a acusar a su novio asegurando que sus lesiones eran debido a una caída por la escalera.

Finalmente, la víctima presentó cargos y ahora Bridges espera la sentencia de su caso tras ser declarado culpable de secuestro y lesiones.