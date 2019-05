Novia estadounidense defiende a presunto asesino de chilena en Colombia y desata la polémica: "No es capaz de hacer algo así"

Becky Evans, la mujer estadounidense que también tenía una relación amorosa con Juan Valderrama, defendió este jueves al hombre que se encuentra encarcelado tras ser acusado de ser el responsable del asesinato de la chilena Ilse Ojeda en Colombia.

Cabe recordar que la nacional estuvo semanas desaparecida en el mencionado país, lugar al que se fue a vivir para estar con el sujeto, con quien había sido pareja en Chile.

La norteamericana conversó con Radio Caracol, indicando el medio que "a través de un chat, la señora Evans dijo que regresó a su país el 22 de marzo luego de estar un tiempo en Colombia, compartiendo con el presunto asesino de la chilena Ilse Ojeda González".

Al ser consultada si cree en la culpabilidad de Valderrama, la mujer lo defendió, asegurando que "no creo en lo que dicen de él. No es capaz de hacer algo así. No es este tipo de persona. La justicia de Dios se encargará de esto".

Cabe recordar que el hombre estuvo unos días con Evans en Colombia, al mismo tiempo que mantenía una relación con Ojeda.