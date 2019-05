El crudo registro busca terminar con la peligrosa tendencia: hombre resbaló de lo alto de un edificio India para tener la selfie perfecta

No es la primera vez que una persona muere mientras intentaba tomarse la selfie perfecta, más aventurera y más difícil de lograr. Por eso es que la policía de Mumbai, en India, decidió compartir un crudo video a modo de advertencia.

En el registro, compartido en la cuenta de Twitter de los uniformados se ve cómo un hombre -cuya identidad se mantiene en reserva- se sube hasta la cornisa del último piso de un edificio para tomarse la foto.

Sin embargo, repentinamente pierde el equilibrio y queda colgando con una mano, para luego caer al vacío.

"¿Intentar la selfie más atrevida? ¿O simplemente otra aventura irresponsable? ¡Para lo que fuera esto, claramente no valía la pena el riesgo!", dice el post de la autoridad junto con la etiqueta # SafetyFirst.

El video publicado el pasado 2 de mayo ha sido retuitead por por más de 3 mil personas y acumula 207 mil reproducciones.

Attempt for the most daring selfie? Or just another irresponsible adventure? Whatever this was for, it clearly wasn’t worth the risk! #SafetyFirst pic.twitter.com/vzBYEZs54Y

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) May 2, 2019