Afortunadamente iba solo: se salvó de milagro cuando un neumático volador destrozó su vehículo y se incrustó en la silla en la que lleva a su pequeño hijo

Un hombre se salvó de milagro luego de que un neumático volador se incrustara en su auto mientras manejaba por una carretera de Reino Unido.

El sujeto conducía su automóvil por la carretera M6 cuando el neumático cruzó la barrera que separa las dos vías y golpeó violentamente el parabrisas, señala la Policía de Lancashire.

Aunque vivió momentos de terror, increíblemente el conductor terminó sólo con lesiones leves y logró salir por sus propios medios, algo que parece imposible al ver las terribles imágenes.

The driver of this car is the luckiest person in the world right now. This tyre detached from an HGV on the M6 at jct28, crossed the central barrier & struck an oncoming vehicle. How they got it to the shoulder and got out is beyond us. Thankfully minor injuries. #T1TacOps pic.twitter.com/Z6chvf7ubD

— Lancs Road Police (@LancsRoadPolice) May 20, 2019