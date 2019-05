¿Selección natural?: turista se enfrenta a la muerte tras bajarse de su auto para acariciar un oso

Han visto que en los zoológicos hay advertencias cerca de los animales calificados de "peligrosos" o "mordedores", para evitar que los visitantes sufran alguna lesión. Pues en la naturaleza también deberían existir, para evitar que sujetos, como el del siguiente video, expongan su vida.

Aunque este grupo de temerarios turistas tal vez ni siquiera así habrían decidido seguir su camino y no detener su vehículo para jugar con un oso.

Los hombres, que además decidieron grabar su hazaña, manejaban por la zona del Lago Muerto junto a la aldea de Malka, en el sur de la península de Kamchatka. Ahí vieron a un pequeño oso pardo -según reporta The Siberian Times– y no se aguantaron las ganas de acercarse al animal.

El video muestra como uno de los sujetos se acerca mientras el oso lo mira sin moverse e intenta acariciarlo.

El depredador que se había mantenido cautelosamente inmóvil, espera que el hombre le da la espalda para avalanzarse encima.

De acuerdo a los reportes de los medios locales, el hombre avanzó un par de metros corriendo entre los autor pidiendo ayuda, mientras sus acompañantes también intentaban escapar.

Cabe mencionar que en la misma zona se había reportado días atrás la presencia de un oso que llegó hasta el pueblo a pedir comida.

Sin embargo, la agencia regional de protección forestal y de vida silvestre dijo que no había más informes sobre osos en esa área.

This Russian dude on the Kamchatka peninsula neglected to heed the saying, "Don't poke the bear" and nearly paid for it. https://t.co/L2UklnE6jS

— Guy Still (@mplstvguy) May 27, 2019