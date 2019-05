Mamá grabó a su hijo de 11 meses fumando un cigarrillo, lo subió a Instagram y se ganó el repudio generalizado

Una mujer de Madrid se ganó el repudio en las redes sociales luego de darle de fumar a su hijo de 11 meses, grabarlo y subir el video a Instagram.

La joven publicó el registro con la leyenda “escuchadlo bien” y además le puso varios emoticonos de corazones y carcajadas, señala El Español.

Tras ello, el posteo se llenó de críticas e incluso la mamá reconoció que llegó a asustarse por el nivel que todo estaba alcanzando.

Finalmente, terminó arrepentida y trató de explicar por qué le había dado un cigarro encendido a su hijo.

“Quiero pedir perdón por subir un video de mi bebé con un cigarro en la boca. No tiene ninguna gracia y estoy muy arrepentida”, escribió.

La mujer explicó que ella y su marido fuman y que el pequeño siempre toma los cigarros y que pensó que si se lo ponía en la boca le daría asco.

“Me equivoqué, y estoy súper arrepentida y asustada. Soy una madre que da la vida por su hijo y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón”, finalizó.