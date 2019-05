Científico afirma que las personas más felices del mundo son las mujeres solteras y sin hijos: asegura que las casadas se mueren más jóvenes

El profesor de ciencia de la conducta en la Escuela Económica de Londres, Paul Dolan, aseguró que el grupo de personas más feliz que existe en la Tierra son las mujeres solteras y sin hijos.

En su libro titulado "Felices para siempre", el académico utilizó los datos del sondeo American Time Use Survey, el cual compara los grados de infidelidad y satisfacción en hombres y mujeres de mediana edad, con los de los solteros.

Tras esto, determinó que "las personas casadas son más felices que otros subgrupos de la población solo cuando su cónyuge está en la misma sala cuando se les pregunta cuán felices son. Cuando no está, son infelices".

De igual manera, aseguró que tomando en cuenta los resultados, esta sería la fórmula de la felicidad: "Si eres hombre, tal vez deberías casarte; si eres mujer, no te molestes".

Los hombres y mujeres cuándo están casados

Acorde a Dolan, los hombres logran más beneficios al contraer matrimonio que las mujeres. En ese punto, asegura que los integrantes del género masculino se tranquilizan, ya que "se arriesgan menos, ganan más dinero y viven un poco más largo".

Mientras que las mujeres casadas mueren más jóvenes que las solteras, acorde a los datos del citado sondeo. De igual manera, las que contrajeron matrimonio tienen también un mayor grado de posibilidad de padecer enfermedades físicas y mentales.

Por último, Dolan llamó a poner fin al estigma social que las mujeres que tienen una década de vida y no se han casado son infelices.

"Si ves a una mujer de 40 años que no ha dado nunca a luz: 'Dios mío, qué lástima, no? Tal vez, algún día, encontrarás al tipo adecuado y eso cambie'. No, tal vez, encuentre a un tipo equivocado y eso cambiará. Tal vez encontrará a un hombre que la haga menos feliz y saludable y muera antes", remató.