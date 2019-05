¿Será familiar del que robaba empanadas? Pillan a perrito robándose canapés en pleno evento en Arica

En septiembre del 2018 saltó a la fama "Orejón", el perrito que se robaba una empanada en Andacollo y que terminó convirtiéndose en viral, apareciendo hasta en la Revista Time.

This empanada-stealing dog has officially stolen the Internet's heart https://t.co/Ayew3WGxmu

— TIME (@TIME) September 12, 2017