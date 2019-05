¿Tú tienes uno? Aseguran que todas las mujeres tienen un lunar en la muñeca y la revelación desata la locura en las redes sociales

"Chicas, ¿tienen un lunar en medio de la muñeca o es solo un mito?". Esa pregunta causó una verdadera revolución en redes sociales, luego que cientos de mujeres respondieran a esta consulta.

Y todas ellas concordaron en algo: aseguraron que era cierto ya que también tenían el lunar en esa zona.

El tuiteo original cuenta con más de 12 mil comentarios, 24 mil retuiteos y 61 mil likes, desatando toda una serie de comentarios y sobre todo curiosidad debido a que las mujeres indicaban que efectivamente tenían uno en dicho lugar.

Y puede ser cierto, ya que todas las mujeres consultadas por este periodista tenían un lugar en la muñeca. Ahora es tú turno, ¿tienes uno en dicha zona?

ladies….. u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj

— aaryn ✰ (@aarynwhitley) May 22, 2019