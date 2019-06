Trabajador pagó de su bolsillo la bencina de una joven para que no quedara “tirada” en la carretera y su desinteresada acción le está cambiando la vida

Un trabajador de una gasolinera en Sudáfrica dio todo un ejemplo al ayudar a una joven para que no se quedara “tirada” en la carretera y su desinteresada acción le está cambiando la vida.

Hace unos días, la joven Monet van Deventer llegó hasta la estación de servicio cerca de Ciudad del Cabo y un empleado comenzó a limpiar el parabrisas.

Mientras buscaba en su cartera, se dio cuenta de que no tenía dinero y le dijo al bombero que no le echara bencina al auto, ya que no tenía cómo pagar, señala ABC.

El trabajador no le hizo caso y le dijo que no podía quedarse en panne en ese lugar porque era muy peligroso, que él pagaría de su bolsillo y que ella se lo cancelara otro día.

La joven se sorprendió por el generoso acto de Nkosikho Mbele, ya que además ni siquiera le pidió su número de teléfono o le preguntó su nombre porque confiaba plenamente que ella volvería a pagarle.

Monet no pudo dejar pasar ese “pequeño acto de bondad”, devolvió el dinero y comenzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar al hombre.

Mbele está a cargo de sus dos hijos, vive con su madre y su hermano en una casa en malas condiciones, por lo que el dinero se destinará para un nuevo hogar, los estudios de sus hijos y para ayudar a niños que vivan en la calle.

En pocos días, cientos de personas han realizado su aporte y ya se recaudaron más de 30 mil dólares.