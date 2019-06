"¡Me golpearon! ¡Me pegaron en la mano!": los inéditos detalles tras escalofriante video de fantasma en columpios de plaza chilena

Un registro que se volvió viral en redes sociales es el que fue captado en una plaza chilena, en donde aseguran que un fantasma mueve los columpios que existen en el lugar.

"Mira, ahí está la sombra. Se ve claramente y no hay nadie en el columpio. No hay nadie y el otro columpio está quieto. No hay ni viento y son las 0:24 de la noche", afirma Patricio Arancibia, quien captó el video en su lugar de trabajo y quien entregó detalles del caso al matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

El hombre detalló que "no hay nada, pero la cadena se quiebra igual. En ese minuto la sensación es fría por la espalda, y tiembla un poco el habla porque no es algo normal".

"Vamos caminando con mi compañero y se siente un golpe muy fuerte. Como que cayó una roca de 5 kilos. En ese minuto los perros del sector empiezan a aullar. Marcamos la ronda y en el columpio se ven dos manos que están afirmadas en la cadena. El sector estaba más frío que en cualquier otra parte", relató.

"Nos quedamos detenidos analizando la situación, hasta que vimos las manos marcadas en el columpio. Por radio me dicen que atrás mío hay una sombra (de acuerdo a lo informado por el colega que revisaba las cámaras), pero no había nada. Por debajo de mi brazo pasó un viento que movió mi chaqueta", afirmó.

El hombre asegura que su compañero sintió algo y gritó "¡me golpearon! ¡me pegaron en la mano!". Tras esto, su radio cayó al suelo.

"Recogí el artefacto y salí del lugar. Nos quedó un miedo profundo. Esto fue sacado de contexto, al llegar el punto de tocar. Todos para adentro, llegué a preguntarle si estaba bien. Porque yo escuché el golpe y fue como un charchazo en la mano muy fuerte. Le costó mucho rato generar calor en la mano. Entre nosotros quedó el temor de por qué pasó", sostuvo en declaraciones consignadas por La Cuarta.

Por último, manifestó que "el ambiente ahí es tenso, pero ahora fue muy extraño. Hay algunos reportes que se ve una persona caminando en la zona de vehículos. Se escuchan niños gritar. Una niña que pide ayuda. Pide auxilio, tú sales a ver de la zona de donde viene el grito y no hay nada".