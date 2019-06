Cuando el personaje más terrorífico del mundo es el tema de la fiesta: niña se transforma en viral por celebrar su cumpleaños con la monja de "El Conjuro"

Ya hemos visto que hay niños que eligen al Doctor Simi o al cantante Bad Bunny como el tema central de sus fiestas de cumpleaños, pero lo que pidió una niña de 3 años en San Antonio, Texas, dejó a todos con los pelos de punta.

Es que la pequeña decidió que su torta, la piñata y las decoraciones de su fiesta estuvieran dedicados al terrorífico personaje de la monja, de la película "El Conjuro".

La prima de la niña fue la encargada de compartir la particular elección de su sobrina en Twitter, transformando las tiernas y terroríficas fotos en viral con más de 108 mil retuits.

"Así fue la celebración del tercer cumpleaños de mi prima que en lugar de tener un tema normal, eligió este", @dreeaaxo_.

El post iba acompañado de tres imágenes de la niña disfrazada como Valak, junto a su piñata y disfrutando de la torta con el personaje.

And if anyone was wondering yes her friends also participated in the theme pic.twitter.com/DDBnU2Qfmg

— ANDREA (@dreeaaxo_) June 5, 2019