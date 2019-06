Para ser flojo por una buena causa: así es el restorán manos libres, en donde los mozos te llevan la comida a la boca

Uno a veces va a restoranes y se sorprende al ver que las personas no hablan ni se miran entre ellas, sino que están pegados a los celulares todo el rato.

El problema es que cuando llega la comida, están obligados a dejar los smartphones de lado para poder agarrar el servicio y alimentarse.

Pero en Londres, más específicamente en el local "Hands Off!" ("Manos libres"), no habrá necesidad de soltar el celular para disfrutar de la cena, ya que los mozos son los encargados de llevarte la comida a la boca según informa The Independent.

Es solo por unos días

El restorán eso sí no será permanente, ya que solamente durará entre 11 al 14 de junio y será de 19 a 22:00 horas.

El dinero recaudado en tanto será destinado a la organización benéfica Mary's Meals, la cual buscar dar una mejor alimentación escolar a zonas de escasos recursos en el mundo.

Cabe mencionar que ir a cenar al recinto costará entre los $17 mil y los $88 mil.