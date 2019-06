Un video que rompe el corazón: los desgarradores intentos de una madre delfín de mantener a flote el cadáver de su cría

Un desgarrador video, el cual fue captado en el poblado estadounidense de Indian Shores, se viralizó en redes sociales en donde se ven los intentos de una madre delfín de mantener a flote el cadáver de su cría.

El registro fue dado a conocer por See Through Canoe, una empresa de canoas que recorren la zona, quienes señalaron que "la madre delfín no está lista para dejar ir a su bebé muerto, y lo empuja a través del canal intracostero".

"Por favor, no asuman que por el hecho de que los delfines son rápidos, no van a lastimarlos", afirmó además la firma a través de su cuenta de Twitter.

Se cree que el pequeño delfín murió luego de ser golpeado por un bote que navegaba por la zona.

Mother #dolphin not ready to let go of her dead calf and pushing it through the intracoastal waterway.

It's hard to say for sure without examination, but the calf may have been hit by a boat. Please don't assume that because #dolphins are fast that you won't hit them. #sad pic.twitter.com/Le2MAwvPIB

— See Through Canoe (@SeeThroughCanoe) June 3, 2019