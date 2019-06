¡Atentos a Júpiter!: el planeta más grande del Sistema Solar estará tan cerca este lunes que podrás verlo a simple vista

Una oportunidad única tendrás este lunes los amantes de la astronomía, porque Júpiter el planeta más grande del Sistema Solar, se encontrará en su momento más grande y brillante en cinco años y se podrá ver en los cielos a simple vista.

Ahora, si tiene unos binoculares en su poder, podrá distinguir además a sus cuatro lunas más grandes sin problemas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto.

La NASA confirmó que Júpiter está en su mayor y más brillante punto este mes, aumentando al atardecer y permaneciendo visible toda la noche.

Para ubicar al planeta sólo hay que buscar la Luna, con la que formarán una hermosa línea en el cielo con Saturno.

Esta maravilla es debida a que Júpiter alcanzará su oposición, lo que significa que estará en un punto diametralmente opuesto al Sol desde nuestra perspectiva, lo que lo dejará bien iluminado, siendo visible del atardecer al amanecer.

Cabe mencionar que la oposición también significa que Júpiter se encontrará en su punto más cercano a la Tierra en su ciclo orbital, a unos 640 millones de kilómetros.

De esta manera, estará casi 18 millones de kilómetros más cerca que durante la oposición del año pasado, por lo que su brillo superará al de la cercana estrella Antares.

What's Up for June? 🔭 Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 3, 2019