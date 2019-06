Joven acusada arrancarle la lengua a su ex tras pedirle un “último beso” desmiente los hechos y asegura que si no se hubiera defendido “ahora estaría muerta”

La joven de Barcelona que fue acusada por la Fiscalía de arrancarle la lengua a su ex novio tras pedirle un “último beso”, salió a dar su versión de los hechos, dijo que todo era mentira y que ella sólo se había defendido del ataque del sujeto.

Adaia López aseguró que se han dicho “muchas mentiras” sobre ella, que no le arrancó la lengua y que cuando lo mordió lo hizo porque su ex la estaba intentando ahogar.

La joven de 24 años dijo que la relación era abusiva, que la manipulaban y que el sujeto, casi 20 años mayor, “utilizaba todo el pasado de ella en centros de menores para cohibirla”, señala La Vanguardia.

Sobre cómo sucedieron los hechos, Adaia afirmó que habían tenido una discusión, que dejó la casa para ir a un centro de llamadas local y que su ex la había seguido.

Al encontrar todo cerrado regresó y ahí “me acorraló, me cogió, me agredió y me estuvo ahogando muy fuerte durante varios minutos”.

“Me tenía cogida por el cuello y tapaba la boca y nariz. Unos segundos más y me muero”, agregó.

Tras ello, Adaia recuerda que le metió la lengua en la boca y que estaba tan nerviosa que “cerré la boca y salí corriendo”.

“Si hace dos años no me hubiera defendido ahora estaría muerta”, apunta.

Además, la joven dijo que en 2016 sufrió otro episodio de violencia y que un vecino había llamado a la policía al escuchar sus gritos. Adaia no se atrevió a denunciarlo, pero su ex sí lo hizo y la acusó de agresión, indica La Sexta.

Finalmente y en relación al juicio, manifestó que aún la jueza no le ha dicho nada y que está esperando para ver “qué más se inventa”.

“Llevo dos años pensando cada día en esto”, finalizó.