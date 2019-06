Grietas dormidas se reactivaron: el nuevo iceberg colosal que está a "un paso" de fracturar la Antártica y que genera alerta comunidad científica

Dos y media veces el tamaño de Santiago tiene el nuevo y colosal iceberg que está a un paso de desprenderse de la Antártica, desde la plataforma de hielo Brunt, que tiene en alerta a la comunidad científica internacional.

El nerviosismo existente radica en la rapidez con la que han avanzado las dos grietas -Chasm 1 y 'Halloween Crack'- que convergen hacia el mismo sector y que mantiene conectado al bloque de hielo de 1.594 km2 conectado sólo por una línea de 5 kilómetros.

Según las últimas observaciones del Centro del Observación Polar de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) a través de imágenes de satélite para medir el crecimiento de ambas grietas en la plataforma de hielo Brunt, ya llevan un crecimiento aproximado de 55 km.

Lo que más ha preocupado a los investigadores es la forma en que se reactivaron las grietas, especialmente la denominada Chasm 1, que se mantuvo "dormida" por cerca de 35 años.

La fractura ubicada en el lado oeste de la plataforma de hielo Brunt, en 2012 comenzó a mostrar signos de movimiento antes de comenzar a propagarse a través de la plataforma.

Dos años más tarde, en 2014 siguió su rápido crecimiento y ahora tiene más de 55 km de largo.

Por su parte la segunda ruptura en el hielo de la plataforma de hielo Brunt, llamada "Crack de Halloween" debido a su descubrimiento el 31 de octubre de 2016, se está expandiendo hacia el interior desde el Ice Rumples de McDonald's.

Pese a que esta es más reciente, también tiene más de 60 km de largo.

Los investigadores compartieron un sobrevuelo sobre la impresionante fractura que al terminar de juntarse provocará un nuevo y colosal iceberg que recuerda a lo opcurrido el año pasado con la fractura de la plataforma Larsen C.

