¿De qué color son las esferas? La ilusión óptica que se volvió viral tras sorprender a miles de personas en redes sociales

Caso 1.500 likes tiene la nueva ilusión óptica que tiene de cabeza a las redes sociales.

La publicación quiere ver si las personas pueden identificar correctamente los colores de unas especies de pelotitas colocadas contra un fondo multicolor.

El autor de la imagen es el profesor de Ingeniería en la Universidad de Texas David Novick, quien explicó en su tuiteo que pese a que veamos a los objetos de diversos colores, en realidad no lo son.

En ese sentido, pese a que las pelotitas parezcan de color rojo, violeta y amarillo, en verdad son marrones.

Este efecto se llama "la ilusión de Munker-White", el cual ocurre porque las líneas horizontales verdes, rojas y azules que pasan por detrás y adelante de los objetos, hace que estos parezcan tener los mismos colores de las rayas.

Esto hace que el cerebro crea que las pelotitas tengan los mismos colores que las líneas, siendo que en realidad todas son del mismo mencionado color.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2

— David Novick (@NovickProf) June 14, 2019